За підозрою у подвійному вбивстві у квартирі затримали знайомого вбитих

У Харкові увечері в неділю, 2 травня, в одній з квартир на вулиці Дружби Народів знайшли вбитими 29-річного чоловіка та його 24-річну співмешканку. На обох тілах були численні колото-різані рани. У вбивстві молодої пари підозрюють їхнього 22-річного знайомого.

За інформацією поліції, тіла співмешканців виявила мати вбитого, яка увечері того дня прийшла до них у гості.

На місце події виїжджало керівництво обласної і районної поліції, кінологічна служба, криміналістична лабораторія і слідчо-оперативна група.

У вбивстві пари підозрюють їхнього 22-річного знайомого, повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Андрій Рубель.

«Подвійне вбивство розкрито. Злочинця затримано. Поліцейські оперативно спрацювали», – написав він у Facebook у ніч на вівторок, 4 травня.

Про мотиви вбивства Рубель не повідомив.

Злочин розслідують як умисне вбивство. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.