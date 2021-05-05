Московський райсуд Харкова у середу, 5 травня, взяв під варту 22-річного підозрюваного у вбивстві молодої пари, яке сталося 2 травня.

«Чоловіку обрано запобіжний захід у виді двомісячного тримання під вартою, а саме, у СІЗО, без визначення розміру застави», – повідомив «Укрінформ» з посиланням на інформацію, отриману в суді.

Що відомо про підозрюваного в подвійному вбивстві у Харкові

Йому 22 роки. Він – студент і навчається в одному з місцевих вищих навчальних закладів. Під час обшуку вдома у підозрюваного знайшли речові докази.

«Підозрюваний вину не визнав, стверджує, що це був самозахист», – сказали у суді.

Що про вбивство каже захист підозрюваного

За словами його адвоката, у 22-річного чоловіка раніше були стосунки з 24-річною дівчиною. У той момент, коли вони були удвох, додому повернувся 29-річний співмешканець дівчини. Спочатку він нібито вбив дівчину, а потім напав із ножем на студента, і той начебто був вимушений захищатися, передали в суді слова адвоката.

Що відомо про вбивство молодої пари в Харкові

Тіла 29-річного чоловіка та його 24-річної дівчини у квартирі на вулиці Дружби Народів виявила мати вбитого, яка увечері в неділю, 2 травня, прийшла в гості до свого сина. За підозрою у вбивстві поліція затримала 22-річного знайомого вбитих.

Якщо провину затриманого доведе суд, йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.