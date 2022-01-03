Очевидці ДТП поставили авто на колеса, після чого 18-річний водій просто втік

У селі Верхівка неподалік Луцька 18-річний юнак перекинувся на викраденому Toyota Prado. Позашляховик він викрав після зустрічі із дівчиною, до якої приїздив велосипедом у сусіднє село. Йому вдалося проїхали лише кілька кілометрів до наступного села, в якому він перекинувся на позашляховику. Очевидці аварії допомогли поставити автомобіль на колеса, але після цього юнак втік з місця ДТП.

Із заявою про викрадення автомобіля вранці 2 січня до правоохоронців звернувся 68-річний власник Toyota Prado. Поліцейські встановили, що до викрадення авто причетний 18-річний хлопець, який приїхав велосипедом у Новосілки на Рівненщині до дівчини. Коли повертався пішки, побачив у дворі незамкнений автомобіль з ключем у замку запалювання й вирішив їхати на ньому додому.

«Спочатку новий «власник» довго не міг виїхати із двору, бо не знав технічних характеристик авто. Потому — у селі Верхівка Луцького району не впорався із керуванням та перекинувся. Небайдужі громадяни допомогли авто «поставити на ноги», але поїхати далі ним хлопець не зміг через механічні пошкодження. Тож керманич, прихопивши гаманець із бардачка, вирушив додому. Неподалік ДТП його й розшукали поліцейські», – повідомляє поліція Рівненської області.

Місцеві мешканці допомогли поставити автомобіль на колеса, а крадій пішов додому пішки. Правоохоронцям вдалося розшукали його неподалік місця ДТП, юнака затримали та помістили в ізолятор.

18-річному чоловіку повідомили про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно. У лютому минулого року він вже був засуджений за скоєння аналогічного злочину, коли викрав ВАЗ-2109. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.