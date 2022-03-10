Катерина Ступницька підписала контракт і служила санітарним інструктором батальйонного медпункту

Військова медичка Катерина Ступницька з села Залізниця на Рівненщині загинула на війні з російським агресором. Дівчина служила у військовій частині у Володимирі на Волині, була санітарною інструкторкою механізованого батальйону.

Про загибель мешканки Рівненської області 25-річної Катерини Ступницької у четвер, 10 березня, повідомила Корецька територіальна громада Рівненського району. Дівчина була санітарним інструктором медичного пункту 3-го механізованого батальйону військової частини у Володимирі. «З болем повідомляємо, що Корецька громада втратила ще одного Героя. Це сержант Ступницька Катерина Вікторівна, 1996 року народження, уродженка с. Залізниця», — повідомляє громада.

Після закінчення Дубенського медичного коледжу Катерина Ступницька працювала у сільському фельдшерсько-акушерському пункті, а потім підписала контракт на службу в армії. Кілька разів з невеликими перервами була на передовій, а у вересні 2021 року знову підписала контракт.

Корецька громада не повідомляє, де саме загинула дівчина. У неї залишилися батьки та двоє молодших братів.

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