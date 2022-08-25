Студентське посвідчення 39-річний українець отримав у серпні 2022 року

На кордоні з Польщею затримали чергового ухилянта, який хотів нелегально виїхати за кордон. 39-річний українець спершу надав посвідчення студента іноземного вишу, яке виявилося фальшивим, а потім пропонував хабар прикордонникам.

39-річний українець, уродженець Полтавської області, хотів виїхати до Польщі через пункт пропуску «Грушів» на Львівщині.

«Для перетину кордону в умовах воєнного стану, окрім паспорта, чоловік надав інспектору прикордонного контролю документи про навчання у Польщі. Під час перевірки прикордонники встановили – документи з ознаками підробки», – повідомили в ДПСУ.

Гроші вилучили як речовий доказ і передали справу слідчим Нацполіції

Тоді ухилянт вирішив перейти до плану Б і запропонував прикордонникам 1000 доларів США. Його передали працівникам Нацполіції. Він відповідатиме за двома статтями Кримінального кодексу – ст. 369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ст. 358 – використання підроблених документів.