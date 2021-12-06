Міжнародна правозахисна організація Amnesty International презентувала інтерактивну платформу «Ґаджети бачать», яка навчає правильній послідовності дій потенційних свідків домашнього насильства, повідомила у понеділок, 6 грудня, прес-служба організації.

Користувачів платформи занурюють у типові ситуації насильства у житловому будинку та на вулиці, і пропонують їм обрати варіанти можливих реакцій. Залежно від того, які реакції були обрані, на сайті роз’яснюють, чи була поведінка свідків коректною.

«Попри високий рівень домашнього насильства в Україні й масштабні інформаційні кампанії для розголосу цієї проблеми, більшість українців і українок все ще не знають, як реагувати, якщо вони стали свідками насильства. Тому найчастіше сусіди або перехожі не втручаються в конфлікти між партнерами або родичами, відтак постраждалі особи втрачають можливість отримати допомогу і залишаються сам на сам із проблемою. Нам важливо достукатися до кожного і кожної й донести думку, що насильство – це не приватна справа, а проблема цілої країни. І поки ми будемо мовчати й ігнорувати її – зміни не відбудуться», – наголошується в повідомленні.

Загалом в організації рекомендують свідкам домашнього насильства здійснити такі дії:

спробувати втрутитися у конфліктну ситуацію без ризиків для свого здоров’я. Говорити спокійно, але твердо й голосно (якщо навколо є люди, це також приверне їхню увагу);

зателефонувати на 102. Це єдиний надійний номер для виклику поліції. Телефоном необхідно надати чітку інформацію про ситуацію, точну адресу або точний орієнтир, де відбувається насильство, та згодом зустріти екіпаж поліції на місці (якщо на вашому смартфоні завантажений мобільний застосунок MyPol – натисніть на червону кнопку для виклику поліції);

не залишати постраждалу людину навіть після того, як викликали поліцію. Спробувати допомогти постраждалій людині, запитати, як вона почувається через певний час;

викликати швидку допомогу, якщо постраждала особа потребує допомоги медиків;

задокументувати за можливості насильницькі дії на фото або відео, що згодом може стати доказом у кримінальній справі. При цьому враховувати, що фото- та відеофіксація випадків правопорушень є законною дією;

контролювати дії поліцейських. Записати ім’я та номер жетона правоохоронців, які прибули на виклик. Поліцейські мають провести перевірку, а за наявності доказів оформити адміністративний протокол. Пам’ятайте, поліцейський на місці має змогу виписати терміновий заборонний припис кривднику, якого змусять до 10 днів залишити помешкання або контактувати з постраждалою особою;

зателефонувати на 116 123 – цілодобову національну гарячу лінію із запобігання домашнього насильства, якщо поліція відмовляється проникати в помешкання постраждалих, документувати насильство або виписувати заборонний припис;

якщо постраждалою є дитина, окрім поліції, потрібно звернутися до органу опіки та піклування або управління у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини. Допоможіть постраждалій знайти контакти служб у справах дітей вашого міста, які займаються захистом прав дітей або служби у справах дітей вашого міста.

Нагадаємо, з 25 листопада в Україні триває щорічна кампанія «16 днів проти насильства». Вона триватиме до 10 грудня.