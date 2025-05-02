Директор АОЗ Арсен Жумаділов повідомив про продовження співпраці з заводом, який поставив неякісні боєприпаси

Державне підприємство «Агенція оборонних закупівель» продовжить співпрацювати з заводом на Дніпропетровщині, який поставив на фронт 120 тис. бракованих мінометних пострілів. Про це у п’ятницю, 2 травня, повідомило hromadske з посиланням на відповідь директора АОЗ Арсена Жумаділова. За даними Центру протидії корупції, йдеться про Павлоградський хімічний завод.

За словами Арсена Жумаділова, одна чи кілька партій неякісних боєприпасів не є приводом для припинення співпраці з підприємством. Він пояснив, що затримання керівництва заводу не вплинуло на його роботу. Крім того, Арсен Жуманділов повідомив, що наразі недоліки у роботі заводу «не помічаються», а розірвання контрактів з підприємством, йому може загрожувати закриття.

«Ми, Агенція оборонних закупівель, є ключовою закупівельною агенцією. І якщо ми не будемо контрактувати те чи інше підприємство оборонної сфери, то воно просто закриється. Якщо немає серйозних підстав для припинення контрактування, то підприємство має провести роботу над помилками й продовжити працювати», – заявив Арсен Жумаділов.

Проте директор АОЗ зазначив, що оборонний завод не Дніпропетровщині не є ключовим постачальником мінних боєприпасів до української армії. «Мілітарний» уточнює, що Агенція оборонних заводів наразі має щонайменше чотирьох постачальників мін, щоб уникати потрапляння на фронт неякісних боєприпасів.

Нагадаємо, у 2024 році стало відомо, що ЗСУ отримали 120 тис. бракованих мінометних пострілів. За даними журналіста Юрія Бутусова, завод, який виробив боєприпаси не мав для них необхідних компонентів, але все одно взявся виконувати державне замовлення.

29 квітня СБУ повідомило про затримання гендиректора оборонного заводу Леоніда Шимана, його першого заступника Олексія Кириченка, а також екскерівника одного з військових представництв міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська. Військові посадовці, за даними слідства, мали контролювати якість вироблених боєприпасів, однак не зробили цього. 30 квітня та 1 травня підозрюваним обрали запобіжні заходи – суд взяв під варту всіх чотирьох фігурантів без права на внесення застави.