У 2021 році в межах децентралізації Рясне-Руське та Підрясне приєднали до Львівської ОТГ

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив ухвалу Київського окружного адміністративного суду і закрив провадження у справі про відʼєднання Рясне-Руського і Підрясного від Львівської ОТГ. Оскаржити приєднання сіл до Львова намагалась ліквідована сільрада і ексдепутат Юрій Лапка.

Цю справу розглядають у суді вже другий раз. У 2021 році ліквідована в межах реформи децентралізації Рясне-Руська сільська рада звернулася до суду з позовом проти Кабміну з вимогою скасувати розпорядження уряду про затвердження перспективного плану громад Львівської області та приєднання села до Львівської ОТГ сіл Рясне-Руське і Підрясне. Тоді окружний адмінсуд Києва позов задовольнив. Суд вирішив, що під час розробки перспективного плану уряд не врахував думку громади села Рясне-Руське, яка на громадських слуханнях голосувала за приєднання села до Брюховицької ОТГ. До слова, Брюховичі також приєдналися до Львівської міської громади.

У 2022 році Шостий апеляційний адміністративний суд спершу відхилив апеляційні скарги Кабміну та Львівської ОДА, а у серпні 2023 року Верховний Суд відправив справу на новий розгляд.

Справу розглядав Київський окружний адмінсуд, який 16 січня 2024 року за клопотанням Кабміну закрив справу, оскільки позивач – Рясне-руська сільрада – припинила існувати як юридична особа. В липні 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд залишив цю ухвалу чинною. Цю постанову можна оскаржити в касації. До слова, апеляцію на ухвалу окружного адмінсуду подав колишній депутат Рясне-Руської сільради Юрій Лапка.

Додамо, що раніше Київський окружний адмінсуд задовольняв позови про відʼєднання від Львівської громади села Малехів та міста Дубляни. Однак до реального виконання цих рішень так і не дійшло.