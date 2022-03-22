Припинення активних бойових дій на всій території України слід очікувати за два-три тижні. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, пише «РБК-Україна».

«Приклади нелюдяності, яку вони проявляють не лише до українців, а й самі до себе кажуть про те, що ми маємо справу з зомбі навалою... Вони будуть наступати, поки не скінчаться, а скінчаться вони дуже швидко. Я даю 2-3 тижні на припинення активних бойових дій, тому що нічим буде [наступати]», – заявив Арестович.

За його словами, повна зупинка наступальних дій росіян довзволить ЗСУ активніше контратакувати.

«Те що відбувається протягом 5 діб - це маленька модель того, що буде відбуватися за 3 тижні. За три тижні буде так повсюди, а коли вони будуть стояти – нам буде зручніше їх нищити», – сказав він.

Раніше Арестович прогнозував, що війна проти Росії може закінчитись до середини квітня – далі у росіян просто закінчаться ресурси.