Автомобіль президента Володимира Зеленського потрапив у ДТП в Києві – з автівкою президента й машинами супроводу зіткнувся легковик. Про це повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров вночі в четвер, 15 вересня.

«У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої», – написав Никифоров у Facebook.

За його словами, самого президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено. Никифоров додав, що всі обставини ДТП мають з'ясувати правоохоронці.

На опублікованому очевидцями відео помітно, що водій легкового авто отримав сильну травму голови. Після надання невідкладної допомоги його на ношах перенесли до «швидкої».

На якій саме вулиці Києва сталася ДТП Сергій Никифоров не повідомив.

Нагадаємо, вдень 14 вересня Зеленський був в Ізюмі на Харківщині.