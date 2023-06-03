Джо Байден підписав законопроект про призупинення ліміту держборгу

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підписав законопроект, який передбачає призупинення дії ліміту держборгу, щоб уникнути дефолту в країні. Про це повідомляє Reuters.

Напередодні документ схвалив Сенат, а за день до того – Палата представників США.

Байден заявляв, що «ця двопартійна угода – велика перемога для нашої економіки та американського народу».

Законопроект передбачає призупинення ліміту держборгу до 1 січня 2025 року. Це дозволить повернутися до цього питання аж після президентських виборів, які відбудуться восени 2024 року.

Цей законопроект потрібно було схвалити, перш ніж у Міністерства фінансів не вистачить грошей для покриття всіх своїх зобов'язань, що могло статися до 5 червня.

Ще 28 травня, президент США оголосив про досягнення угоди зі спікером Палати представників Конгресу Кевіном Маккарті щодо межі державного боргу, яка дозволить країні уникнути дефолту. Угода передбачає призупинення дії ліміту боргу до січня 2025 року, тимчасове обмеження програми продовольчої допомоги, обмеження витрат у бюджетах на 2024 та 2025 роки, повернення невикористаних коштів від програм, пов’язаних із COVID-19, а також прискорення процесу отримання дозволів на деякі енергетичні проекти.

Стелю держборгу США підіймали неодноразово, проте іноді ця процедура стає предметом політичного торгу. У 2011 році бій президента-демократа Барака Обами з республіканцями настільки затягнувся, що США втратили найвищий кредитний рейтинг у світі.

Цього разу республіканці, які контролюють нижню палату Конгресу, також вимагали скоротити витрати бюджету та відмовлялися підіймати стелю без поступок з боку демократів, під контролем яких і верхня палата парламенту - Сенат, і Білий дім. Республіканці вимагали скоротити соціальні витрати та збільшити витрати на оборону.

Байден у відповідь вимагав підняти або скасувати стелю без жодних умов, і тільки потім готовий був обговорювати з республіканцями їхні вимоги – без прив'язки одного до іншого.

Проти будь-якого компромісу виступали крайні праві республіканці та крайні ліві демократи, що ускладнювало переговори, а тепер може зірвати затвердження домовленості між Байденом та Маккарті в обох палатах Конгресу.