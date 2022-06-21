На трасі Львів – Краковець зіткнулись автомобіль ВАЗ-2106 та мотоцикл Yamaha

На Львівщині у ДТП із мотоциклом Yamaha загинув 23-річний мешканець Львівського району. Від отриманих травм він загинув на місці аварії.

Як повідомили в поліції, аварія трапилася в понеділок, 20 червня, неподалік селища Івано-Франкове Яворівського району. На трасі Львів – Краковець зіткнулись автомобіль ВАЗ-2106, за кермом якого бу 33-річний водій, та мотоцикл Yamaha, яким керував 23-річний мешканець Львівського району.

Від отриманих у ДТП травм водій мотоцикла помер на місці аварії. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.