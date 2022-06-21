Біля Стрия водій автомобіля ВАЗ зніс електроопору
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Водія та пасажира автомобіля ВАЗ госпіталізували у Стрийську центральну районну лікарню
На Львівщині водій автомобіля ВАЗ-2109 в’їхав у електроопору та врізався у припаркований поруч автомобіль Nissan Leaf. Водій та пасажир ВАЗ отримали травми.
Як повідомили в управлінні ДСНС Львівщини, аварія трапилася в понеділок, 20 червня, у селі Дуліби, неподалік Стрия. Автомобіль ВАЗ-2109 зніс електроопору та врізався у припаркований автомобіль Nissan Leaf.
Внаслідок ДТП травмувався водій та пасажир ВАЗ, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Стрийську центральну районну лікарню.
Рятувальникам довелось відключати акумуляторну батарею та демонтувати електроопору з автомобіля.
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