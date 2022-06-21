Водія та пасажира автомобіля ВАЗ госпіталізували у Стрийську центральну районну лікарню

На Львівщині водій автомобіля ВАЗ-2109 в’їхав у електроопору та врізався у припаркований поруч автомобіль Nissan Leaf. Водій та пасажир ВАЗ отримали травми.

Як повідомили в управлінні ДСНС Львівщини, аварія трапилася в понеділок, 20 червня, у селі Дуліби, неподалік Стрия. Автомобіль ВАЗ-2109 зніс електроопору та врізався у припаркований автомобіль Nissan Leaf.

Внаслідок ДТП травмувався водій та пасажир ВАЗ, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Стрийську центральну районну лікарню.

Рятувальникам довелось відключати акумуляторну батарею та демонтувати електроопору з автомобіля.