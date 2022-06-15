Водій автомобіля «ВАЗ-21099» не впорався з керуванням, в'їхав в електричний стовп та перекинувся

У ніч на середу, 15 червня, на трасі Жовква – Івано-Франкове 21-річний водій ВАЗу в’їхав у електричний стовп та перекинувся. Як повідомили рятувальники, водій загинув.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, о 03:13 до них надійшло повідомлення, що у с. Фійна на дорозі місцевого значення Жовква – Івано-Франкове, водій автомобіля «ВАЗ-21099» не впорався з керуванням, в'їхав в електричний стовп та перекинувся.

Внаслідок ДТП загинув 21-річний водій. Рятувальники деблокували тіло водія, що було затиснуте деформованими конструкціями автомобіля. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.