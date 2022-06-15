21-річний водій ВАЗу загинув після зіткнення з електроопорою на Львівщині
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Водій автомобіля «ВАЗ-21099» не впорався з керуванням, в'їхав в електричний стовп та перекинувся
У ніч на середу, 15 червня, на трасі Жовква – Івано-Франкове 21-річний водій ВАЗу в’їхав у електричний стовп та перекинувся. Як повідомили рятувальники, водій загинув.
Як повідомили у ДСНС Львівщини, о 03:13 до них надійшло повідомлення, що у с. Фійна на дорозі місцевого значення Жовква – Івано-Франкове, водій автомобіля «ВАЗ-21099» не впорався з керуванням, в'їхав в електричний стовп та перекинувся.
Внаслідок ДТП загинув 21-річний водій. Рятувальники деблокували тіло водія, що було затиснуте деформованими конструкціями автомобіля. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.
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