Британські зенітно-ракетні комплекси Starstreak вже в Україні

Міністерство оборони Великої Британії передало Україні партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Про це розповів міністр оборони країни Бен Воллес в інтерв'ю The Mail.

Бен Воллес також зазначив, що перші українські військові пройшли підготовку щодо використання Starstreak, а Британія «робить більше, ніж будь-хто інший», щоб допомогти Україні.

«Одна з найбільших проблем полягає в тому, що чим більше ви удосконалюєтеся в системах озброєнь, тим більше навчання вам потрібно для їх використання, тому основна увага має бути зосереджена на тому, щоб допомогти українцям або відремонтувати, або знайти російське чи радянське обладнання, яке вже у них є. Просто надання британських танків насправді не спрацює», – цитує британського міністра оборони «Європейська правда».

Starstreak – британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять. Starstreak вважається найшвидшою у світі ракетою класу «земля-повітря» малої дальності. ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.

Також Велика Британія надала Збройним силам України понад 4000 протитанкових ракетних комплексів NLAW, щоб допомогти у боротьбі з російською агресією.