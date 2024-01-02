На Буковині до 5 років в’язниці засудили чоловіка за систематичне психологічне насильство над колишньої дружиною. Попри заборону суду наближатися до жінки, буковинець все одно приходив до неї додому, обзивав, погрожував фізичною розправою та психологічно знущався. Також чоловік побив екс-тестя, коли той намагався заступитися за доньку. В суді обвинувачений свою вину визнав повністю.

Поліцейські Чернівецького району встановили, що 40-річний чоловік вже давно розведений зі своє колишньою дружиною. Стосунки з ним жінка розірвала через насильство в сім’ї, адже буковинець неодноразового знущався з неї, ображав, погрожував фізичною розправою. Одна розлучення не допомогло припинити психологічний тиск, колишній чоловік все одно приходив до дому до жінки і знову погрожував. Суд неодноразового засуджував його через кримінальні правопорушення. Правоохоронці з’ясували, що останній раз екс-чоловік вчинив насильство над жінкою у період відбування умовного покарання.

«У суді довели, що будучи неодноразово притягнутим до адміністративної відповідальності за вчинення насильства у сім’ї, незважаючи на розірвання шлюбу з дружиною, припис суду про заборону наближатись та спілкуватись з нею, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, продовжив чинити психологічний тиск та погрожувати жінці фізичною розправою», – повідомили в прокуратурі Буковини у вівторок, 2 січня.

Крім того, у серпні минулого року, буковинець побив свого колишнього тестя, коли той став на захист доньки. Експерти діагностували легкі тілесні ушкодження в травмованого чоловіка.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів 40-річного жителя Чернівецького району суд визнав винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень, домашньому насильстві та невиконанні обмежувальних заходів. За сукупністю вироків чоловік отримав 5 років ув’язнення. В судовому процесі буковинець свою вину визнав повністю і попросив пробачення в жінки та її родича.