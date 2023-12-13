На Тернопільщині багатодітного батька судили за систематичне насильство в сім’ї. Чоловік майже рік погрожував фізичною розправою, знущався та кричав на своє дружину. Лановецький районний суд постановив визнати винним жителя громади і призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на термін 1 рік 3 місяці.

Правоохоронці встановили, що обвинувачений Руслан З. проживає в одному будинку на території Лановецької громади разом з своєю дружиною та п’ятьма неповнолітніми дітьми. Чоловік раніше вже був судимий за домашнє насильство, однак суд йому призначив покарання у вигляді іспитового терміну. Однак житель Тернопільщини знову почав знущатися з родички. Поліцейські встановили, що систематичні знущання з дружини Віри З. тривали майже цілий рік – з грудня 2022 року по листопад 2023 року. За цей час в поліцію було повідомлено про щонайменше вісім епізодів, коли чоловік принижував постраждалу.

«Перебуваючи за місцем свого проживання, маючи умисел на заподіяння психологічних страждань своїй дружині, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи негативні наслідки, обвинувачений умисно, систематично вчиняв психологічне насильство щодо своєї дружини, ображав її словесно, виганяв з дому, принижував. Такі дії призвели до психологічних страждань, погіршення якості життя потерпілої особи», – йдеться у вироку Лановецького районного суду від 11 грудня.

Вказані дії обвинуваченого поліцейські кваліфікували, як домашнє насильство. Лановецький районний суд присудив чоловіку за сукупністю вироків остаточне покарання у вигляді 1 року 3 місяців обмеження волі. Обвинувачений перебуватиме під постійним наглядом працівників установи постійного нагляді пенітенціарної системи.