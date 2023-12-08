Інцидент зняла на відео мешканка Костополя і звернулась до поліції

У Костополі поліція склала адмінпротокол на 31-річну жінку, яка штовхала свого чотирирічного сина у сніг. Правоохоронців вона запевнила, що таким чином вони з хлопчиком розважались. Однак, поліція побачила у діях жінки ознаки домашнього насильства.

Зазначимо, що відео зняла мешканка Костополя, яка стала випадковою очевидицею інциденту. На записі, що згодом опублікували у Telegram-каналах, видно, як жінка взяла дитину за плече і з силою штовхнула її в сніг. Пізніше це повторилось.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, ювенальна поліцейська одразу впізнала перехожих, адже вони раніше неодноразово потрапляли у поле зору поліцейських та соціальних служб.

«Відомо, що жінка виховує трьох малолітніх дітей: віком від 4-х до 8-ми років. На відео вона із наймолодшим сином та співмешканцем ішла забирати старших із освітнього спецзакладу. Правоохоронцям жінка пояснила, що дитину вона не била – вони так бавились. І запевнила, що у них все добре», – йдеться у повідомленні.

Інспектори все ж склали на жінку протокол за вчинення домашнього насильства щодо дитини. Їй загрожує мінімум 150 годин громадських робіт. З родиною також спілкуватимуться відповідні компетентні органи, зокрема і служба у справах дітей.