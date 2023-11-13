Жінка вела пряму трансляцію і під час стріму нецензурно висловлювалась

У Луцьку поліція склала адмінпротокол на жінку, яка під час прямої трансляції матюкала свого сина. Окрім цього, вона змушувала хлопчика нецензурно висловлюватись до глядачів, які засудили її поведінку. За скоєне жінці загрожує 850 грн штрафу.

Відео, на яких жінка матюкає свого малолітнього сина, а також змушує і дитину говорити нецензурні слова, опублікували у місцевих Telegram-каналах. Зазначається, що це уривки з прямої трансляції, яку лучанка вела у соцмережі.

«Вони кажуть, що я тебе вчу матюкатися. Ану розкажи їм по понятіях! Ця дитина за мене є**ло вам наб’є. Він мамин синочок, він мене любить, він без мене нікуди», – каже жінка з ознаками алкогольного сп’яніння.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика

На ще одному відео жінка з використанням нецензурної лексики питає у сина, де його телефон і де зарядний пристрій. Коли син каже, що не знає, вона матюкає його і каже «телефона ти більше не побачиш».

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET у прес-службі поліції Волині, поліцейські виявили відео з у соцмережах зранку в понеділок, 13 листопада. «Правоохоронці встановили особу жінки та місце її проживання, також вже поспілкувалися з нею щодо недопущення подібної поведінки в майбутньому. Присутні були і спеціалісти служби у справах дітей», – йдеться у повідомленні.

На жінку склали адмінпротокол за ст. 184 КУпАП (невиконання обов’язків щодо виховання дітей). Їй загрожує 850 грн штрафу.