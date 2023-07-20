Волинський апеляційний суд призначив п'ять років ув'язнення 48-річному чоловікові, який жорстоко побив дружину. Відомо, що до цього він неодноразово вчиняв відносно жінки домашнє насильство.

Зазначимо, що злочин чоловік скоїв опівночі 22 листопада минулого року. Під час сварки 48-річний мешканець села Видерта жорстоко побив свою 38-річну дружину, спричинивши їй розрив селезінки та внутрішню кровотечу.

Чоловікові вручили підозру за ч.1 ст. 121 ККУ (умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження). Як йдеться в одній з ухвал Камінь-Каширського райсуду, свою провину чоловік визнавав лише частково. Про нього відомо, що він непрацевлаштований, за місцем проживання характеризувався негативно, неодноразово вчиняв домашнє насильство щодо дружини.

Суд першої інстанції призначив чоловікові три роки іспитового терміну. Однак прокуратура з таким рішенням не погодилася і подала апеляцію.

«Волинський апеляційний суд пристав на позицію прокуратури та призначив волинянину покарання у виді реального позбавлення волі. Наступних п'ять років кривдник перебуватиме за ґратами», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Волині. Вирок уже набрав законної сили.

Зауважимо, що на розгляді суду перебуває ще одне кримінальне провадження про вчинення ним домашнього насильства щодо дружини.



