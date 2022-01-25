Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила про готовність її країни надати допомогу Україні на тлі російської загрози

Уряд Чехії готовий розглянути відправку своїх військових до України на тлі загрози вторгнення Росії, якщо такий запит буде. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова в інтерв’ю Nezávislý Deník, опублікованому 24 січня.

На питання, чи планує Чехія надсилати «символічний контингент» на зразок канадського, Чернохова відповіла, що уряд готовий розглянути відповідний запит від України. Водночас приблизну кількість солдатів, яких можуть відправити, вона не уточнила.

«Україна – наш партнер. Партнер НАТО та партнер Чеської Республіки. Ми маємо спільну історію, обидві країни були під радянським пануванням. Україна є добрим партнером НАТО. Україна заслуговує самостійно вирішувати власну долю», – заявила вона.

Черноховона заявила, що Чехія має волю допомогти Україні. Зокрема, нагадала про плани надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії. Вона також зазначила, що Чехія також має надати притулок для український біженців, якщо Росія вдасться до нападу.

«Якщо у разі конфілкту Україні потрібно буде відправити жінок і дітей у безпечне місце, Чехія має тут допомогти», – наголосила Чернохова.

Нагадаємо, що 23 січня, до України прибув літак із зброєю США. Ще напередодні, 22 січня, США доставили в Україну 90,7 тонни летальної зброї та боєприпасів. Серед них – одноразові ручні гранатомети SMAW-D, які здатні руйнувати бункери і знищувати легкоброньовану техніку. Також США передадуть Україні гелікоптери Мі-17, а також дали дозвіл країнам Балтії передати Україні американську зброю.

Раніше Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії. Загалом Британія відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових. Також про намір постачати Україні зброю заявили Нідерланди.