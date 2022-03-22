Російські військові, які воюють в Україні, деморалізовані і здаються в полон

Через брак поповнення бойового армійського резерву російські окупанти вдаються до нових форм прихованої «мобілізації» – мобілізують осіб, які мають борги за кредитами чи несплачені аліменти.

«Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масової відмови від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей. При цьому, кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій», – повідомляє у вівторок, 22 березня, головне управління розвідки Міноборони.

За даними української розвідки, в Росії боржникам пропонують списання кредитних боргів у випадку підписання контракту з армією. Зокрема, такі пропозиції почали поширювати на території республіки Татарстан, в П’ятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі.

Також продовжується «рекрутинг» осіб, які мають проблеми з законом. Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні.