Черкаські рятувальники на Водохреща пірнали у пожежний автомобіль

Рятувальники з Черкас під час чергування на Водохреща вирішили попірнати в цистерну пожежного авто. Перед цим місцевий священик освятив набрану в автомобіль воду та благословив бійців 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Черкас. Про незвичне святкування Водохреща повідомила прес-служба черкаської пожежної частини, зазначивши, що рятувальники в цей день перебували на добовому чергуванні, тож не мали можливості зануритись у водойму. Отець Назарій, який освячував воду в пожежному авто, повідомив, що з пропозицією у такий спосіб відзначити Водохреща до нього звернулося керівництво пожежної частини.

фото ДСНС