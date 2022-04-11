Чеський перевізник планує запустити потяг із Перемишля до Мостиськ
Потяг із Перемишля до Мостиськ має курсувати щодня
Чеська приватна компанія RegioJet планує запустити новий залізничний маршрут Перемишль – Медика – Мостиська-2. Рейси планують виконувати з 12 червня.
Як повідомляє ЦТС, чеський перевізник RegioJet повідомив про готовність відкрити новий маршрут Перемишль – Медика – Мостиська-2 і надіслав відповідну заявку до управління залізничного транспорту Польщі.
Рейси планують виконувати з 12 червня 2022 року по 12 грудня 2026 року щодня. З Перемишля потяг буде відправлятися о 8:30 та прибуватиме в Мостиську о 10:30 за місцевим часом. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 20:50 та прибуватиме до Перемишля о 20:45 за місцевим часом.
Перевезення виконуватимуть локомотивом Siemens Vectron або Bombardier Traxx та вагонами з сидіннями або спальними місцями.
Нагадаємо, що раніще чеський перевізник RegioJet неодноразово анонсував запуск потяга з Праги до Перемишля. Звідти доїзд до Львова мала організувати «Укрзалізниця». Однак через пандемію коронавірусу і карантинні обмеження цей маршрут так і не запустили.
RegioJet – чеська залізнична пасажирська компанія зі штаб-квартирою в місті Брно, заснована 2009 року. RegioJet є дочірньою компанією чеського перевізника Student Agency та партнером французької транспортної групи Keolis.
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