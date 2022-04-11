Поїзд із Перемишля до Мостиськ планують запустити з 12 червня

Чеська приватна компанія RegioJet планує запустити новий залізничний маршрут Перемишль – Медика – Мостиська-2. Рейси планують виконувати з 12 червня.

Як повідомляє ЦТС, чеський перевізник RegioJet повідомив про готовність відкрити новий маршрут Перемишль – Медика – Мостиська-2 і надіслав відповідну заявку до управління залізничного транспорту Польщі.

Рейси планують виконувати з 12 червня 2022 року по 12 грудня 2026 року щодня. З Перемишля потяг буде відправлятися о 8:30 та прибуватиме в Мостиську о 10:30 за місцевим часом. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 20:50 та прибуватиме до Перемишля о 20:45 за місцевим часом.

Перевезення виконуватимуть локомотивом Siemens Vectron або Bombardier Traxx та вагонами з сидіннями або спальними місцями.

Нагадаємо, що раніще чеський перевізник RegioJet неодноразово анонсував запуск потяга з Праги до Перемишля. Звідти доїзд до Львова мала організувати «Укрзалізниця». Однак через пандемію коронавірусу і карантинні обмеження цей маршрут так і не запустили.

RegioJet – чеська залізнична пасажирська компанія зі штаб-квартирою в місті Брно, заснована 2009 року. RegioJet є дочірньою компанією чеського перевізника Student Agency та партнером французької транспортної групи Keolis.