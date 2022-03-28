«Укрзалізниця» відновила продаж квитків за 10 днів до відправлення поїзда на понад 40 регулярних рейсів Україно. Про це у понеділок, 28 березня, повідомила прес-служба перевізника.

Водночас, «Укрзалізниця» зберігає по одному на день евакуаційному рейсі з кожного регіону, де триває тривають активні бойові дії.

«Укрзалізниця фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України», – йдеться в повідомленні УЗ.

Перелік безкоштовних евакуаційних рейсів та рейсів із відкритим продажем (включно з міжнародними) можна переглянути на на сайті «Укрзалізниці».

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» повернула платний проїзд із заходу на схід та за кордон. Водночас евакуаційні потяги залишаються безкоштовними.