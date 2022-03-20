Платні квитки гарантують окреме пасажирське місце

«Укрзалізниця» відновлює продаж квитків на рейси в межах країни та за кордон. Люди зможуть заздалегідь придбати квиток і мати окреме пасажирське місце у вагоні. Додаткові рейси для евакуації людей з міст, де ведуться бойові дії, далі будуть безкоштовні.

«Ми систематизуємо процес посадки і вводимо можливість цивілізовано придбати квитки та оплатити послуги перевізника. Це дозволить нам у свою чергу виконати свої зарплатні зобов'язання перед поїзними бригадами, які з першого дня війни самовіддано вирушають у рятівні евакуаційні рейси, подекуди курсуючи по два тижні поспіль», – пояснив керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Він додав, що з гарячих точок за допомогою поїздів евакуювали вже 2,75 млн людей. На закордоннні потяги також вже немає ажіотажу: близько 12 тисяч пасажирів на день замість 20 тисяч ще тиждень тому.

Евакуаційні рейси «Укрзалізниці» в межах країни залишаються надалі безкоштовними, вони не потребують придбання квитків. У пріоритеті – діти та матері.

Повний перелік актуальних рейсів «Укрзалізниці» можна переглянути на сайті.