Росіянин закидав вікна військкомату коктейлями Молотова

У місті Луховиці Московської області РФ чоловік спалив військкомат, щоб не йти воювати з Україною. Таким чином він мав намір знищити особові справи призовників та зірвати мобілізацію.

Відповідне відео та свідчення аноніма оприлюднив один із російських Telegram-каналів. Повідомляється, що чоловік розмалював ворота військкомату в кольори українського прапора і написав: «Я не вбиватиму братів», після чого переліз через паркан та кинув у вікна військкомату коктейлі Молотова.

Свої дії анонім пояснив тим, що таким чином хотів знищити архів із особовими справами призовників, який розташований у цій частині. «Це має стати на заваді мобілізації в окрузі. Сподіваюся, що не побачу своїх однокласників у полоні чи списках загиблих», – пояснив чоловік.

При цьому він закликав росіян, які проти війни в Україні, діяти більш рішуче та боротися з владою такими ж методами.

«Нехай ці під#раси знають, що власний народ їх ненавидить і їх гаситиме. У них незабаром земля почне горіти під ногами, пекло чекає і вдома», – заявив чоловік.

Хроніки опору. День чотирнадцятий – у прямій трансляції ZAXID.NET