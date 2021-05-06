У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 6 травня:

У Львові відзначили День міста. Вдруге поспіль урочистості відбувалися в умовах епідемії коронавірусу. Дізнаємося, як сьогодні святкували львів’яни.

Цей рік запам’ятається не лише зруйнованим мостом через Західний Буг. Керівники Служби автомобільних доріг Львівщини розповіли про результати Великого Будівництва. З’ясуємо, які дороги вже відремонтували, а які тільки збираються.

Співробітники СБУ не дрімають. Вони затримали мешканця Львівщини, який продавав через інтернет радянський прапор. Тепер чоловіка можуть ув’язнити. Обговоримо, як працює закон про заборонену символіку в Україні.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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