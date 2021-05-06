«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 6 травня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 6 травня:
- У Львові відзначили День міста. Вдруге поспіль урочистості відбувалися в умовах епідемії коронавірусу. Дізнаємося, як сьогодні святкували львів’яни.
- Цей рік запам’ятається не лише зруйнованим мостом через Західний Буг. Керівники Служби автомобільних доріг Львівщини розповіли про результати Великого Будівництва. З’ясуємо, які дороги вже відремонтували, а які тільки збираються.
- Співробітники СБУ не дрімають. Вони затримали мешканця Львівщини, який продавав через інтернет радянський прапор. Тепер чоловіка можуть ув’язнити. Обговоримо, як працює закон про заборонену символіку в Україні.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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