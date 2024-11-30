Повітряний простір над Україною закрито з 24 лютого 2022 року

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з огляду на безпекову ситуацію частково відкрити повітряний простір над Україною наразі неможливо. Відтак необхідно розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та перевезення пасажирів. Про це глава уряду повідомив на Міжнародному транспортному форумі, передає інформагентство «Укрінформ» 30 листопада.

«Ми провели оцінку ризиків та визначили потребу у силах та засобах протиповітряної оборони для часткового відкриття повітряного простору. Ключовими для цього рішення залишаються питання безпеки та військової ситуації. Саме тому нам важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та переміщення пасажирів. Йдеться про сухопутний кордон, автомобільний та залізничний транспорт», – пояснив прем’єр.

За словами Дениса Шмигаля, унаслідок російських атак пошкоджень зазнала авіаційна інфраструктура, постраждали щонайменше 15 цивільних аеропортів.

Окрім цього, за останні три місяці російська війська майже 60 разів атакували портову інфраструктуру України. Ворог пошкодив та знищив майже 300 об’єктів і 22 цивільні судна, десятки людей отримали поранення.

Попри регулярні обстріли портової інфраструктури, українським морським коридором скористались понад 2800 суден, які перевезли більш як 75 млн тонн вантажів, з яких понад 50 млн тонн – агропродукція, підсумував прем’єр-міністр.

Нагадаємо, на початку листопада старший партнер брокерської компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон повідомив, що в Україні до кінця січня 2025 року планують відновити роботу аеропортів «Бориспіль» або «Львів». Еллісон зазначав, що остаточне рішення щодо відновлення польотів ухвалюватимуть в Офісі президента. Це залежатиме від безпекової ситуації та роботи ППО.