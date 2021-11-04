Червоним позначені межі детального плану території в районі вул. Рахівської, просп. Червоної Калини та залізничної колії

У районі вул. Луганської та просп. Червоної Калини збудують офісні центри. Відповідний детальний план території (ДПТ) у четвер, 4 листопада, погодили депутати Львівської міськради.

Йдеться про територію загальною площею 7,5 га, що розташована в межах вул. Рахівської, просп. Червоної Калини та залізничної колії, неподалік Львівського хімічного заводу. Зараз тут розташовані переважно виробничі будівлі, закритий дитсадок та приміщення транспортного цеху. Усі будівлі на території ДПТ перебувають у власності ТзОВ «Будівельного підприємства "Квадро"», «Науково-виробничого підприємства "Світ"» та ТзОВ «УМС» та підлягають демонтажу.

Згідно з пояснювальною запискою до ДПТ, тут планують збудувати офісні центри на 5-10 поверхів із торговими площами. Для обслуговування працівників офісів збудують однорівневий паркінг на 130 місць та наземну стоянку на 50 автомобілів. Як пояснив під час засідання сесії головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, житла на території детального плану будувати не будуть.

Тепер забудовники можуть звернутися до виконкому Львівської міської ради за містобудівними умовами та обмеженнями для будівництва офісних центрів.