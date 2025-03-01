В Україні працює приблизно 200 медичних лабораторій «Ескулаб»

Шевченківський райсуд Києва арештував ноутбук бізнес-аналітика медичної лабораторії «Ескулаб» у межах справи про ухилення від сплати податків та відмиванні грошей. На ноутбуці знайшли документацію, яка стосується приховування доходів. Справу із травня 2024 року розслідує Бюро економічної безпеки. Слідчі вважають, що «Ескулаб» із 1 січня 2020 року по теперішній час міг заробити поза податковою звітністю понад 500 млн грн. Про це йдеться в ухвалі суду за 21 лютого, на яку звернув увагу «Судовий репортер». Компанія наразі ніяк не прокоментувала обшуки.

У матеріалах справи йдеться, що працівники та власники мережі «Ескулаб» приховували прибуток за надання медичних послуг. На думку слідчих, гроші легалізували, купуючи нерухомість, зокрема й на території Євросоюзу, та автомобілі. Під час аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності «Ескулабу» за червень 2023 року БЕБ зафіксувало заниження податку на прибуток на понад 6 млн грн. В ухвалі йдеться, що компанія щоденно може приховувати від податкової приблизно 1,5 млн грн прибутку.

Детективи 23 січня 2025 року провели обшук у помешканні бізнес-аналітика мережі «Ескулаб» у селі Арламівська Воля Яворівського району і вилучили його ноутбук. На комп’ютері знайшли програмні комплекси, до яких могли вносити інформацію про неоподатковану готівку. Наразі ноутбук перевіряють на компʼютерно-технічній експертизі.

Зазначимо, що у компанії «Ескулаб» триває корпоративний конфлікт: співвласники Станіслав Луговський і Сергій Дядюшко, які мають по 43% акцій, намагаються витіснити один одного з компанії. Також 14% акцій належать Денису Мельнику, сину ректора ЛНУ Володимира Мельника, який підтримує Станіслава Луговського. Акціонери судяться між собою.

Додамо, що у грудні 2024 року тодішній голова Господарського суду Львівської області Василь Артимович отримав підозру у вимаганні мільйона доларів хабаря. Слідчі вважають, що гроші він вимагав у співвласника «Ескулаба» Станіслава Луговського. Артимович планував поділитися хабарем з суддями Михайлом Юркевичем та Борисом Плотніцьким, щоб ті ухвалили рішення на користь Луговського.

НАБУ задокументувало передачу 75 тис. доларів колишньому судді Михайлу Юркевичу, який працював у Львівському університеті Франка. Юркевич розповідав, що син ректора Денис Мельник і його бізнес-партнер Станіслав Луговський заходили до нього в кабінет і консультувалися щодо судових справ «Ескулабу».

Приватне підприємство «Перша соціальна медична лабораторія «Ескулаб» працює з 2009 року. Компанія має мережу медичних лабораторій, яка налічує понад 200 одиниць. Лабораторії розташовані переважно на заході України.