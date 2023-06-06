Директора навчального закладу на Волині підозрюють у привласненні 1800 літрів пального. За версією слідства, чоловік користувався талонами на пальне, виділеними для ліцею.

Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, йдеться про директора одного з ліцеїв у Вишнівській сільській раді Ковельського району. Назву навчального закладу поки не уточнюють.

«За даними слідства, керівник привласнював пальне, закуплене для потреб закладу освіти, на власний розсуд розпоряджаючись талонами на його придбання», – йдеться у повідомленні.

Таким чином із січня 2019 по квітень 2023 року він привласнив 1800 літрів дизпалива та бензину, чим завдав сільській раді шкоди на майже 48 тис. грн.

Посадовцеві вже вручили підозру за ч.2 та ч.4 ст. 191 ККУ (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення.