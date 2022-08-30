Україна почала розробляти евакуаційні маршрути з Криму на час деокупації українського півострова. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Зрозуміло, що для України життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації», – заявив радник глави ОП.

До цього часу Подоляк попросив всіх жителів півострова триматися подалі від військових об’єктів і перевірити укриття.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України почалася з захоплення Криму і закінчиться його звільненням.

«Ця російська війна проти України, проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом, його звільненням. Сьогодні неможливо сказати, коли це станеться, але ми постійно додаємо необхідні компоненти у формулу звільнення Криму… Я знаю, що ми повернемося в український Крим», – переконаний президент України.

Зеленський зазначив, що Росія вдається до терору в Криму, а світ починає визнавати, що в 2014 році «помилився, коли вирішив не давати відповіді на повну силу на перші агресивні кроки Росії».