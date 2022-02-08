У сервісі державних послуг «Дія» відсьогодні можна згенерувати довідку про несудимість. Про це у вівторок, 8 лютого, повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За даними Міністерства цифрової трансформації, близько 1 млн довідок про несудимість видають щороку. Така довідка необхідна, наприклад, для військкоматів або для влаштування на роботу.

«Сьогодні ми запускаємо довідку про несудимість. Ми про неї мало говорили, але понад мільйон українців на рік отримують цю довідку. І ми її сьогодні запускаємо в «Дії». Можна буде отримати в кілька кліків – і формується довідка, усі дані автоматично підтягуються з різних реєстрів», – заявив Федоров.

У відомстві нагадали, що раніше таку довідку потрібно було отримувати в сервісних центрах МВС, через посередників або онлайн. Проте для отримання такого документа потрібно було заповнювати багато полів.

Також у Мінцифри уточнили, що всі замовлені довідки користувач зможе подивитися та завантажити в «Дії».

Нагадаємо, що раніше в мобільному застосунку Дія з’явилася послуга сповіщення про зміну та перевірку кредитної історії. Якщо хтось намагатиметься оформити кредит, людина, на чиє ім'я береться позика, отримає Push-сповіщення.