Видобуток андезиут фірма здійснювала на території Хустського району

Колишнього генерального директора підприємства із Хустського району звинувачують у незаконному видобутку андезиту. За даними СБУ, фірма входить до австрійського будівельного концерну, акціонером якого є олігарх із Росії Олег Дерипаска. Незаконний видобуток андезиту завдав державі збитків на 270 млн грн. За скоєне чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про оголошення підозри керівнику фірми повідомила прес-служба СБУ у Закарпатській області у вівторок, 21 червня. За інформацією слідства, незаконний видобуток та продаж андезиту організувала компанія, що входить до австрійського будівельного концерну, акціонером якого є один із російських олігархів. Імені олігарха у прес-службі СБУ не називають, проте уточнюють, що він внесений до санкційного списку РНБО. За даними ZAXID.NET, фірма має відношення до російського олігарха Олега Дерипаски, наближеного до президента РФ Володимира Путіна.

«За даними слідства, компанія безконтрольно продовжила роботи з видобутку андезиту після припинення дії відповідних державних ліцензій. І так само без жодних дозволів зловмисники реалізовували сировину місцевим підприємцям. Наразі завершено проведення низки експертиз. Вони встановили, що у протиправний спосіб було видобуто понад 113 тисяч кубометрів андезиту», — йдеться у повідомленні СБУ.

У Закарпатській обласній прокуратурі уточнюють, що видобуток проводився буро-вибуховими роботами. За висновками експертизи, унаслідок незаконних дій директора державі завдано 165 млн грн збитків. «Загалом незаконним шляхом видобуто понад 113 тис. куб. метрів андезиту, а загальна сума шкоди державі склала понад 270 млн грн», — йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Наразі правоохоронці оголосили директору підприємства про підозру за ч. 4 ст. 240 ККУ (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин). Правоохоронці встановлюють інших осіб, що можуть бути причетними до злочину.