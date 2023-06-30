Колишньому голові суду одного із районних судів Львівської області повідомили про підозру через зловживання службовим становищем та службове підроблення. Він незаконно видав два рішення суду.

«Чоловік склав та підписав фіктивні рішення про визнання права власності на два нерухомі об’єкти. Внаслідок цього вони незаконно вибули із права власності територіальної громади міста. Мова йде про приміщення загальною площею 220 м2 на одній із центральних вулиць Львова. Їхня орієнтовна вартість становить близько 6 млн грн», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Як уточнили ZAXID.NET у Львівській обласній прокуратурі, ніхто до суду із позовом не звертався, судового розгляду фактично не було, лише були видані фіктивні рішення.

Прокурори повідомляють, що рішення судді дали можливість зареєструвати право власності на приміщення. Після того їх передали до статутного капіталу товариства, бенефіціарними власниками якого є громадяни Росії.

На підставі ухвали слідчого судді на незаконно оформлені нежитлові приміщення наклали арешт та передали в управління АРМА.

Підозрюваний суддя зараз вже звільнений із посади, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури Львова йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 ККУ, запобіжного заходу ще не обрали.