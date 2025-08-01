Колишньому посадовцю Міноборони загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією

Контррозвідники та слідчі Служби безпеки України за сприяння міністра оборони викрили схему розтрати понад 1 млрд грн, виділених на придбання харчів для Збройних сил. Підозру за цим фактом оголосили колишньому начальнику одного із департаментів Міністерства оборони. Про це в п’ятницю, 1 серпня, повідомив пресцентр СБУ.

Як встановили слідчі, навесні 2022 року підозрюваний – тодішній очільник одного з департаментів Міноборони – уклав договір з приватною компанією на закупівлю гуртових партій харчових продуктів та їхнє постачання для ЗСУ.

При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%. Схема розтрати бюджетних грошей діяла впродовж березня-грудня 2022 року.

Зазначається, що посадовець Міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладання контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах, що підтвердила судово-економічна експертиза.

Слідчі СБУ повідомили ексчиновнику про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних.

Як писав ZAXID.NET, 31 липня на Київщині СБУ та БЕБ викрили начальника фінансово-економічної служби однієї з бойових бригад ЗСУ, який привласнював гроші на закупівлях дронів. Тільки за одним із задокументованих епізодів фігуранти привласнили на закупівлі безпілотних систем майже 2 млн грн.