«Повернись живим» збирає 220 млн грн на все необхідне для сотні снайперів

Фонд допомоги армії «Повернись живим» розпочав проект «Гнів Пречистий». Мета проекту – зібрати 220 млн грн на підсилення 100 снайперів для ефективної розвідки та ураження цілей на відстані понад 2 км.

Для 25 снайперських груп, кожна з яких складається із чотирьох стрільців, фонд у рамках проекту планує придбати:

100 снайперських комплексів у калібрі 375 CheyTAC з денною оптикою, тепловізійною передобʼєктивною насадкою, сошками і глушником;

100 000 високоточних набоїв, яких вистачить на 2 роки роботи;

50 спеціально підготовлених позашляховиків;

50 лазерних далекомірів;

50 приладів нічного бачення;

50 комплексів дистанційного спостереження;

50 зорових труб для спостереження та корегування;

50 метеостанцій з вбудованим балістичним калькулятором Applied Ballistics;

25 доплерівських радарів Labradar;

50 квадрокоптерів Mavic Thermal Pro.

Спеціально для проекту інструктори фонду зі снайпінгу, враховуючи майже 10-річний досвід російсько-української війни, розробили далекобійні набої та інноваційну гвинтівку.

«Важливість «далекобійного» снайпінгу в умовах повномасштабних бойових дій зростає. Снайпер – це розвідник, у першу чергу. Ми хочемо дати фахівцям зброю, спеціальну військову оптику та все необхідне, щоб вони мали змогу працювати з найвигідніших позицій, із максимально можливих відстаней, і бачити якомога далі», – говорить старший інструктор «Повернись живим» зі снайпінгу Руслан Шпакович.

Стандартні снайперські комплекси, які є на озброєнні Сил оборони України, дають змогу влучати ефективно до 1 200 метрів. Комплекс, який пропонує фонд – понад 2 000 метрів.

«Це означає, що снайпер працюватиме на безпечнішій відстані і при цьому контролюватиме більшу ділянку, – каже Руслан Шпакович. – А отже, снайпер зможе вчасно побачити дії супротивника, попередити свій підрозділ і прикрити його, подавивши ворожу вогневу точку, скоригувавши вогонь артилерії. В умовах інтенсивних штурмів, несподіваних атак і гнучкості тактики ворога «Гнів Пречистий» створить суттєву перевагу для наших військових».

Інструкторську програму з підготовки снайперів «Повернись живим» запустив 2017 року. Фахівці фонду вивчають запити та потреби військових і супроводжують видачі майна, необхідного для роботи снайперів усіх структур Сил оборони. А також проводять базове навчання з користування обладнанням. На постійній основі співпрацюють зі Школою снайперів ЗСУ.

Цьогоріч у рамках проекту «Звіролови» інструктори фонду готують 600 марксменів – стрільців на середні дистанції або піхотних снайперів – для 10 бойових бригад Сил оборони України. «Повернись живим» також забезпечує їх прицілами. Наразі підготовку пройшли вже 500 бійців.