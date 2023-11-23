«Повернись живим» розпочав збір «Гнів Пречистий» для 25 снайперських груп
Волонтери планують озброїти сучасною зброєю та екіпіруванням сотню українських снайперів
Фонд допомоги армії «Повернись живим» розпочав проект «Гнів Пречистий». Мета проекту – зібрати 220 млн грн на підсилення 100 снайперів для ефективної розвідки та ураження цілей на відстані понад 2 км.
Для 25 снайперських груп, кожна з яких складається із чотирьох стрільців, фонд у рамках проекту планує придбати:
- 100 снайперських комплексів у калібрі 375 CheyTAC з денною оптикою, тепловізійною передобʼєктивною насадкою, сошками і глушником;
- 100 000 високоточних набоїв, яких вистачить на 2 роки роботи;
- 50 спеціально підготовлених позашляховиків;
- 50 лазерних далекомірів;
- 50 приладів нічного бачення;
- 50 комплексів дистанційного спостереження;
- 50 зорових труб для спостереження та корегування;
- 50 метеостанцій з вбудованим балістичним калькулятором Applied Ballistics;
- 25 доплерівських радарів Labradar;
- 50 квадрокоптерів Mavic Thermal Pro.
Спеціально для проекту інструктори фонду зі снайпінгу, враховуючи майже 10-річний досвід російсько-української війни, розробили далекобійні набої та інноваційну гвинтівку.
«Важливість «далекобійного» снайпінгу в умовах повномасштабних бойових дій зростає. Снайпер – це розвідник, у першу чергу. Ми хочемо дати фахівцям зброю, спеціальну військову оптику та все необхідне, щоб вони мали змогу працювати з найвигідніших позицій, із максимально можливих відстаней, і бачити якомога далі», – говорить старший інструктор «Повернись живим» зі снайпінгу Руслан Шпакович.
Стандартні снайперські комплекси, які є на озброєнні Сил оборони України, дають змогу влучати ефективно до 1 200 метрів. Комплекс, який пропонує фонд – понад 2 000 метрів.
«Це означає, що снайпер працюватиме на безпечнішій відстані і при цьому контролюватиме більшу ділянку, – каже Руслан Шпакович. – А отже, снайпер зможе вчасно побачити дії супротивника, попередити свій підрозділ і прикрити його, подавивши ворожу вогневу точку, скоригувавши вогонь артилерії. В умовах інтенсивних штурмів, несподіваних атак і гнучкості тактики ворога «Гнів Пречистий» створить суттєву перевагу для наших військових».
Інструкторську програму з підготовки снайперів «Повернись живим» запустив 2017 року. Фахівці фонду вивчають запити та потреби військових і супроводжують видачі майна, необхідного для роботи снайперів усіх структур Сил оборони. А також проводять базове навчання з користування обладнанням. На постійній основі співпрацюють зі Школою снайперів ЗСУ.
Цьогоріч у рамках проекту «Звіролови» інструктори фонду готують 600 марксменів – стрільців на середні дистанції або піхотних снайперів – для 10 бойових бригад Сил оборони України. «Повернись живим» також забезпечує їх прицілами. Наразі підготовку пройшли вже 500 бійців.