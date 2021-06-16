З 22 червня споживачам «Львівтеплоенерго» і «Залізничнетеплоенерго» розпочнуть відновлювати подачу гарячої води. До кінця цього тижня ще триватиме ремонт виявлених під час гідравлічних випробувань пошкоджень і дефектів на теплових мережах.

«У результаті гідравлічних випробувань було виявлено 113 дефектів і 85 поривів на мережах. Зараз ще триває ліквідація виявлених пошкоджень на мережах як «Львівтеплоенерго», так і «Залізничнетеплоенерго». Нам необхідно ще тиждень, щоб завершити всі ремонтні роботи», – повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Цього року під час гідравлічних випробувань вперше не призупиняли постачання гарячої води до лікарень. Така перевірка мереж є підготовкою до опалювального сезону. Впродовж літа триватимуть ремонти в котельнях, ЦТП – це переважно заміна зношених, аварійних теплових мереж.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гаряча вода буде відсутня у квартирах львів'ян до 21 червня, за винятком Залізничного району. Там гарячу воду обіцяли подати 3 червня. Однак згодом пояснили, що ця дата посувається на невизначений термін.