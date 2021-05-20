Із четверга, 20 травня, у Львові розпочали щорічні гідравлічні випробування, в межах яких без централізованого гарячого водопостачання залишаться мешканці всіх районів міста. Упродовж місяця «Львівтеплоенерго» і «Залізничнетеплоенерго» перевірятимуть теплові мережі на дефекти.

Водночас цього року вперше під час гідравлічних випробувань не будуть зупиняти подачу гарячої води до основних лікарень – котельні, які їх обслуговують, не зупинятимуть, а пізніше медзаклади перемкнуть до інших джерел теплопостачання.

Із 20 травня орієнтовно до 21 червня припиняють подачу гарячої води від ТЕЦ-1 (764 житлові будинки) споживачам:

Сихівського житлового масиву (просп. Червоної Калини, вул. Морозна, Сихівська, Зубрівська, Монастирського, Довженка, Хуторівка, Чукаріна, Хоткевича, Полуботка, Кавалерідзе, Антоненка-Давидовича, Коломийська, Кос-Анатольського, Трильовського, Вернадського, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицька);

вул. Стрийська, Бондарська, Скорини, Гашека, Лазаренка, Сахарова, Куликівська, Єфремова, Гвардійська, Лукаша, Моршинська, Кастелівка, Вітовського, Наукова, Володимира Великого та прилеглих до них вулиць: Рубчака, Тролейбусна, Княгині Ольги, Симоненка, Пулюя, Бойчука, Кульпарківська та інші);

вул. Шафарика, Вашингтона, Пасічна, Лисеницька, Китайська, Ярошинської, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена;

мікрорайону «Новий Львів» (вул. Чмоли, Тернопільська, Ярославенка, Мишуги, Тіверська, Мирного, Запорізька, Героїв Крут, Литовська, Литвиненка, Угорська, Навроцького, Карбишева, Кам’янецька, Енергетична, Карманського).

Із 20 травня до 21 червня від ТЦ «Північна» (258 житлові будинки):

споживачам Шевченківського району: вул. Грінченка, вул. Чигиринська, вул. Мідна, вул. Богдана Хмельницького, вул. Мазепи, вул. Миколайчука, вул. Щурата, вул. Леннона, вул. Плугова, вул. Студинського, вул. Хвильового, вул. Лінкольна, вул. Тичини, вул. Льняна, вул. Інструментальна, вул. Замарстинівська, вул. Панча, вул. Варшавська, вул. Юрія Липи, просп. Чорновола, вул. Під Голоском, вул. Плужника, вул. Масарика, вул. Окуневського, вул. Кошиця, вул. Сосюри, вул. Липинського, вул. Джерельна, вул. Сорочинська.

ЛКП «Залізничнетеплоенерго» з 20 травня до 3 червня відімкне гарячу воду за адресами:

вул. Виговського, 72, вул. Сигнівка, 3, 5, 7, 9, 11, вул. Любінська, 150-164, вул. Патона, 2-35, вул. Полтави, 34, вул. Ряшівська, 7, 9, 13, 15, 27, вул. Кричевського,65 – від котельні на вул. Патона, 2а;

вул. Баштанна, 1, 3, вул. Виговського, 1-37, вул. Гірника, 1, вул. Городоцька, 241-249, вул. Головатого, 1-7, вул. Караджича, 13, 14, 14а, 16, 29а, б, в, вул. Любінська, 94-104, вул. Мисливська, 15, 27, 29, вул. Яворницького, 1а-11, вул. Патона, 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; 2/6; 2/7; 12 – від котельні на вул. Караджича, 11а;

вул. Петлюри, 2-53, Любінська, 89-107, вул. Виговського, 39-65, вул. Кульчицька, 1-16 в, вул. Кульпарківська, 128-142, вул. Чувашська, 29, вул. Садова, 27а – будинки від котельні на вул. Петлюри, 4а;

вул. Кульпарківська, 154-180, вул. Виговського, 67-89, вул. Садова, 7, 9, 13, 15, вул. С.Петлюри, 34 – будинки від котельні на вул. Кульпарківській, 95а;

вул. Роксоляни, 33, вул. Широка, 64-100, вул. Суботівська, 2 – будинки від котельні на вул. Широкій, 79а;

вул. Сяйво, 11, 13, 15, 17, 19, 21, вул. Широка, 29, 75, 77, вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62, вул. Ангарна, 18, вул. Планерна, 12, вул. Доробок, 48, вул. Сластіона, 58, вул. Низинна, 52, 60 – будинки від котельні на вул. Сяйво, 17а;

вул. Роксоляни, 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65а, вул. Повітряна, 92, 94, 65, 88, 68, вул. Сірка, 2, 25, вул. Суботівська, 7, 9, 11, 8, 10, 12, вул. Низинна, 2, 4, 5, вул. Мундяка, 8, вул. Калнишевського, 1, 2, 4, 4а,6 – будинки від котельні на вул. Роксоляни, 26а;

вул. Шевченка, 318-416, вул. Річицька, 9 – будинки від котельні на вул. Шевченка, 362а;

вул. Біберовича, 9, 11, 13а, вул. Ожинова, 1, вул. Порічкова, 15 – будинки від котельні на вул. Ожинова, 5;

всі будинки на вул. Величковського – від котельні на вул. Величковського, 1.

Якщо комунальники на окремих вулицях виявлять пошкодження теплових мереж, термін гідравлічних випробувань можуть продовжити.

Нагадаємо, що гідравлічні випробовування проводять щорічно після завершення опалювального сезону. Торік через карантин і майже постійне перебування львів’ян удома їх відклали і розпочали аж у середині червня.