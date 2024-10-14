Андрій Костін закликав Бразилію арештувати Владіміра Путіна

Генеральний прокурор України Андрій Костін закликав Бразилію виконати ордер на арешт Владіміра Путіна, якщо той приїде на саміт G20. Про це у понеділок, 14 жовтня повідомила інформаційна агенція Reuters.

Як розповів Андрій Костін у інтерв’ю Reuters, він отримав інформацію про те, що російський диктатор Владімір Путін може наступного місяця відвідвти саміт G20 у Бразилії. Генпрокурор України нагадав, що Бразилія є державою-учасницею Римського статуту, що зобов’язує її виконати ордер на арешт Владіміра Путіна. Він також зазначив, що невиконання ордера, свідчитиме про те, що воєнні злочинці можуть вільно подорожувати світом.

«Важливо, щоб міжнародна спільнота була єдиною і притягнула Путіна до відповідальності [...] Я щиро сподіваюся, що Бразилія заарештує його, підтвердивши свій статус демократичної та правової держави», – цитує Reuters Андрія Костіна.

Бразилія надіслала Владіміру Путіну запрошення взяти участь у саміті G20 у Ріо-де-Жанейро, що відбудеться 18-19 листопада. Однак підтвердження про намір Путіна відвідати саміт ще не отримувала.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Владіміра Путіна та уповноважену президента Росії у справах дитини Марію Львову-Бєлову. Їх підозрюють у депортації українців, зокрема дітей, з окупованих територій України до Росії.

До слова, 30 серпня Україна закликала Монголію заарештувати самопроголошеного президента Росії Владіміра Путіна, який планував візит до країни. Однак, Монголія проігнорувала заклик України та урочисто прийняла Путіна 2 вересня. Варто зазначити, що Монголія є підписантом Римського статуту з 2002 року та була зобов’язана виконати ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

12 вересня міністерство закордонних справ України оголосило демарш Монголії у зв’язку з візитом до країни Владіміра Путіна відмову його заарештувати.