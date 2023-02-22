В середу, 22 лютого, з Росії на Харківщину прорвалися дві диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Одну з них відтіснили назад, сказано у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Одну ворожу диверсійно-розвідувальну групу було виявлено в районі села Бологівка. Але в результаті вогневого впливу підрозділів Сил оборони противник відійшов на територію Росії.

Інша розвідувальна група спробувала прорватися на Харківщині в районі села Фиголівки. Однак подробиць щодо подальшого перебігу подій Генштаб не уточнив.

Зауважимо, що росіяни в Харківській області намагаються наступати на Куп’янському напрямку. У Генштабі наголосили, що в середу загарбники провели на цьому напрямку кілька безуспішних наступальних дій. Також росіяни обстріляли на Харківщині райони 15 населених пунктів, зокрема – міста Вовчанськ.

Також, за повідомленням Генштабу, росіяни намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Вони також збільшують чисельність особового складу.