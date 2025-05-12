Командир 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» Роберт «Мадяр» Бровді, який нещодавно став Героєм України та отримав орден «Золота Зірка», назвав кількість знищених бригадою російських окупантів та втрати серед побратимів. Про це він написав у Telegram 12 травня.

Президент Володимир Зеленський 8 травня присвоїв звання Героя України Роберту Бровді (Фото Telegram-канал Мадяр)

Військовий розповів, що присвятив найвищу військову нагороду команді «Птахів Мадяра», коханій дружині, посестрі та оберегу 414-ї бригади – пані Наталії «Крилам». А також 20 побратимам, які загинули на Донбасі, Курщині та Бєлгородщині протягом останніх дев’яти місяців.

У боротьбі з ворогом «Птахи Мадяра» навіки втратили 20 своїх військовослужбовців, а саме:

«Бориса»,

«Набу»,

«Графа»,

«Єнота»,

«Коса»,

«Каштана»,

«Світязя-Ганса»,

«Теслу»,

«Чіба»,

«Афоню»,

«Убера»,

«Птаха»,

«Штіля»,

«Джуру»,

«Поета»,

«Набата»,

«Критика»,

«Брокера»,

«Менеджера»,

«Табо».

Водночас командир «Птахів Мадяра» відзначив, що кількість верифікованих російських окупантів, знищених бригадою, сягнула 10 тисяч. Таким чином, за кожного свого бійця «Птахи Мадяра» помстилися знищенням 500 російських солдатів – цілого ворожого батальйону. Також «птахи» знищили майже 31 тис. ворожих цілей.

Воєнний оглядач Ігаль Левін відзначив, що співвідношення втрат 1 до 500 раніше було характерне хіба що для авіації чи артилерії. Зараз нові українські підрозділи навчились завдавати росіянам максимальної шкоди за мінімального ризику для власних бійців.

«Тепер до них приєднуються і дроноводи – оператори невеликих ударних машинок…Нові українські бригади розкривають логіку асиметричного протистояння, впроваджуючи якісно інші підходи до ведення війни», – ідеться в повідомленні.

49-річний Роберт «Мадяр» Бровді є уродженцем Ужгорода. До повномасштабного вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом «Гранум», співзасновник артфундації «БровдіАрт».

У лютому 2022 року Роберт Бровді добровільно вступив до Оболонської ТрО й очолив взвод другої штурмової роти 206-го батальйону, підпорядкованого 28-й ОМБр. Його підрозділ евакуював цивільних з Ірпеня, Бучі та Бородянки.

У квітні 2022 року взвод перекинули на Херсонський напрямок. Через місяць Бровді створив власний аеророзвідувальний підрозділ «Птахи Мадяра».

З листопада 2022 року Роберт Бровді очолив дроновий підрозділ ЗСУ – «Птахи Мадяра» у складі 251-го батальйону ТрО. Військовослужбовці вели оборону на найгарячіших точках Донбасу.

У березні 2023 року Бровді став командиром роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) 59-ї Окремої мотопіхотної бригади, а в червні – очолив роту ударних безпілотних авіаційних комплексів 59-ї ОМПБр «Птахи Мадяра». Влітку-восени група брала участь у контрнаступі на півдні. У жовтні 2023 року підрозділ перейшов до боїв на лівому березі Дніпра, в районі Кринок.

16 січня 2024 року «Птахи Мадяра» отримали статус окремого батальйону – 414 ОБУБАС Корпусу Морської піхоти. З січня 2024 року батальйон працює на Харківському напрямку, підтримуючи оборону Вовчанська. На базі підрозділу «Птахи Мадяра» також проводяться регулярні навчання інших військових: дронова війна, дистанційне мінування, радіорозвідка та інженерні розробки.

У червні 2024 року за ініціативи «Мадяра» батальйон було розширено до полку – 414 ОПУБАС ЗСУ «Птахи Мадяра». Наприкінці грудня полк розширили до бригади – 414 ОБрУБАС ЗСУ «Птахи Мадяра».

Як писав ZAXID.NET, 8 травня президент Володимир Зеленський підписав указ, який надав звання Героя України 11 військовим. Серед нагороджених, зокрема, голова Служби безпеки України Василь Малюк, командир 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» Роберт Бровді й молодший сержант 59-ї окремої мотопіхотної бригади Павло Петриченко (посмертно).