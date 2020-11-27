Євгеній Жуков розповів, що патрульні поліцейські, окрім зарплат, також отримують премії

Голова Патрульної поліції Євгеній Жуков розповів, як за п’ять років зросли зарплати його підлеглих, і скільки вони тепер заробляють. За його словами, в містах з населенням менше одного мільйона людей мінімальна зарплата патрульного поліцейського становить 11,2 тис. грн.

«І далі вже по наростаючій. У співробітника спецпідрозділу ТОР (Тактика оперативного реагування) – 13,4 тис. грн. Відповідно в мільйонниках (Одеса, Дніпро, Харків) і Львові у рядового співробітника – 13,2 тис. грн, у молодшого поліцейського складу ТОР – 15,4 тис. грн. У Києві відповідно – 14,5 тис. грн і 16,5 тис. грн», – розповів голова Патрульної поліції в інтерв’ю журналу НВ.

Жуков зазначив, що патрульним з початку роботи патрульної поліції тричі піднімали зарплату. Крім зарплати, патрульний може отримати премію у розмірі однієї тисячі гривень, якщо повідомить про спробу дати йому хабар. Таких премій може бути кілька за місяць. Преміальні за порятунок людського життя становлять п’ять тисяч гривень.

Жуков також розповів, що голова патрульної поліції Києва Юрій Зозуля отримує 28 тис. грн зарплати, начальник патрульної поліції міста-мільйонника – 26 тис. грн, а начальник патрульної поліції меншого міста – 23 тис. грн. Жуков додав, що раніше начальники управлінь патрульної поліції міст отримували 15-16 тис. грн зарплати.

Нагадаємо, у 2015 році, коли патрульна поліція тільки була створена, мінімальна зарплата патрульного поліцейського складала вісім тисяч гривень.