Розлучення Святослава Вакарчука після 20 років стосунків, наймасовіші велозмагання «Львівська сотка» та велозаїзд «Батяри на роверах», черги до центрів вакцинації, місця для купання неподалік міста та перформанс на підтримку архітектури. Розказуємо головні новини Львова за суботу, 12 червня.

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Станом на 12 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, становить 66 587 осіб. За минулу добу виявили 44 випадки.

Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною

Фронтмен «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною Лялею Фонарьовою. Разом вони були понад 20 років. Із Лялею Фонарьовою вони познайомилися ще в студентські роки, офіційно одружилися в лише – 2015 році.

У львівських центрах вакцинації утворились черги з охочих щепитися

Із суботи, 12 червня, у Львові запрацювали три центри вакцинації від Covid-19, щеплення в яких могли отримати не лише ті, хто записався через додаток «Дія», а й ті, хто прийшов без запису. Як наслідок – до центрів вакцинації утворилися великі черги з охочих отримати вакцину від коронавірусу.

Де покупатися влітку біля Львова. Послуги, маршрути

На початку червня на Львівщині відкрився купальний сезон. ZAXID.NET зібрав перелік озер та баз відпочинку неподалік Львова з актуальними цінами та умовами на 2021 рік. Розповідаємо, хто як працює, що має і як туди доїхати.

Близько тисячі велосипедистів взяли участь у наймасовіших змаганнях Західної України

У суботу, 12 червня, пройшов щорічний веломарафон «Львівська Сотка-2021». Це наймасовіші велозмагання на Західній Україні, на які цього року зареєструвалося близько тисячі учасників з різних куточків України та з-за кордону. Маємо фото.

Помер львівський кіномитець Орест Бачмага

На 78-му році життя у Львові помер відомий кіномитець Орест Бачмага. У травні він потрапив у аварію, після якої лежав у комі. Друзі та рідні організували збір коштів для митця, а також влаштовували благодійний показ фільмів.

Львівські батяри і батярки влаштували ретро-велозабіг

У Львові всьоме відбувся ретро-велопарад «Батяри на роверах» – учасники велозабігу у святковому одязі моди початку ХХ ст. проїхалися вулицями Львова. Розбишаки, романтичні гульвіси, дотепні волоцюги – так говорили про львівських батярів. Ця субкультура існувала століття тому, а сьогодні їхні послідовники вирішили перетворитися на батярів на роверах.

Синоптики оголосили у Львові штормове попередження

У неділю, 13 червня, у Львові прогнозують пориви та шквали північно-західного вітру швидкістю 15–20 м/с. Уночі та вранці – значні дощі, грози та град. Температура вдень становитиме 15–20°С тепла.

У центрі Львова влаштували перформанс на підтримку архітектури модернізму

У центрі Львова провели перформанс на підтримку модерністичної архітектури. Перформанс організували митці з України, Литви, Чехії та Бельгії.