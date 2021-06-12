У Львові всьоме відбувся ретро-велопарад «Батяри на рвоерах». Учасники велозабігу у святковому одязі моди початку ХХ ст. проїхалися вулицями Львова.

Розбишаки, романтичні гульвіси, дотепні волоцюги – так говорили про львівських батярів. Ця субкультура існувала століття тому, а сьогодні їхні послідовники вирішили перетворитися на батярів на роверах. Велопробіг у ретро-стилі 12 червня розпочали у центрі Львова на пл. Митній.

«Щороку розігрується велосипед в лотереї між всіма учасниками. Що стосується костюмів, обираємо найкращий ровер, найкращу панянку, найкращого фацета та слічного бахорика серед діток», – розповів ZAXID.NET jрганізатор велоакції «Батяри на роверах» Микола Личко.

Аби сповна передати дух батярства, учасники велозаїзду ретельно підбирали вбрання. Пані Анжела, яка з колегами другий рік поспіль бере участь у ретро-атракції, ділиться враженнями:

«Костюми підбирали всі разом! Шафи вивертали, до сусідів зверталися, в інтернет заглядали по картинки, щоб ми були всі гарні та неповторні!».

А от львів’янин Богдан бере участь у такому велозаїзді вперше.

«Перший раз цього року дізнався. Хочеться трошки додати аристократичного і батярського духу. А то завжди кажуть: українська культура – це село, вишиванки. Це все дуже класно, але в нас є і друга сторона медалі. Є і батяри, є і аристократи, і це варто якось додавати до сучасності».

Справжні батяри також мали свою особливу говірку. Не зраджують цій традиції і їхні сучасні нащадки. Найперше, що деяким з них спадає на думку – вислів «зайти до пана Едзя».

Велопробіг завершився біля художньо-меморіального музею імені Івана Труша, де учасникам провели екскурсію. Фінальна подія відбулася на території LEM Station, що на вул. Вітовського, 57, де для відвідувачів провели ретро-свято з нагородженням найкращих образів, організували свінгові танці, кіно та музичну програму.

Нагадаємо, що ретро-велопарад «Батяри на роверах» відбувається у Львові вже всьоме.

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