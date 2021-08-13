Чиновнику та його спільнику оголосили підозру

Вранці у п’ятницю, 13 серпня, працівники департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції затримали в аеропорту «Київ» керівника «Державної продовольчо-зернової корпорації» (ДПЗКУ) Андрія Власенка, який намагався втекти з України. Як розповіли у прес-службі Нацполіції, підозрюваний у корупції чиновник намагався втекти з України разом зі спільником.

«Посадовця затримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань в аеропорту «Київ» вранці, 13 серпня. У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності», – йдеться у повідомленні поліції, без уточнення прізвища затриманого.

Зазначимо, що згідно з відкритими даними, керівником корпорації з листопада минулого року є Андрій Власенко. «Українська правда» з посиланням на свої джерела пише, що саме про Власенка йде мова.

Йому та спільнику оголосили підозру у привласненні та розтраті майна. Злочини за інкримінованою статтею караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі готуються клопотання в суд для обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.

Раніше поліція повідомляла про викриття керівництва ДПЗКУ на масштабних зловживаннях на сотні мільйонів гривень. За даними правоохоронців, посадовці корпорації через фіктивні підприємства закуповували зернові за кредитні кошти, отримані під державні гарантії. Після чого експортували товар підконтрольним компаніям-нерезидентам, занижуючи вартість і без попередньої оплати товару. За даними поліції, сума збитків становить понад 57 млн доларів США.

У зв'язку з цим поліцейські 10 серпня провели обшуки в приміщеннях ДПЗКУ, в офісах суб'єктів господарювання та за місцем проживання фігурантів. Обшуки відбувалися на території кількох областей.