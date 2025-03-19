Готель Raymond презентував авторське відео про засновника курорту Трускавець

Готель Raymond, що у Трускавці, презентував авторський відеоролик у техніці стоп-моушн. Його присвятили 150-річчю з дня народження засновника курорту Трускавець – Раймонда Яроша, на честь якого й назвали готель. Презентацію влаштували просто неба – на широкоформатному екрані.



«Я був би не я, якби не спланував зробити з цього місця одну з найкращих богемних оздоровниць Європи. І 1827 року засвітився Трускавець світлом. Зашуміли потяги. На вулицях з'явилося заможне панство з Європи та Галіції. Пани стукали ціпками в землю, а пишні суконки панянок ласкаво пливли по землі Трускавецькій. А манила сюди кураційників, не плутати з курортниками, вода Нафтуся», – каже мальований Раймонд Ярош на відео.

«Важливо пам'ятати історію, особливо історію міста, в якому ти перебуваєш. Ми пишаємося тим, що наш готель є єдиним готелем, що розповідає про історію міста», – зауважила Діана Купранець, PR-менеджерка готелю Raymond.

Для гостей події підготували велком-дрінк та театральний перфоманс від Українського молодіжного театру Львова. А шеф-кухар Raymond створив особливе меню, яким запрошені насолоджувалися під звучання живої музики.

«Це таке обігрування історії та сучасності. Дуже вдале. Мені дуже подобається, коли в готелі таке відчуття місцевого патріотизму, українського патріотизму», – зазначив Андрій Кульчицький, міський голова Трускавця.

Також на подію завітав консул Генерального консульства Республіки Польща у Львові Кшиштоф Лук'яновіч.

«Раймонд є популярним у готельній сфері. Відзначення річниці народження Раймонда Яроша – це зміцнення народної та культурної ідентичності. Радіємо, що такі події мають місце в такий час, адже європейська ідентичність України є важливою», – додав він.



Поруч із готелем також відкрили табличку із QR-кодом. Відсканувавши його, усі охочі можуть переглянути відеоролик про історію Трускавця і Раймонда Яроша на своєму телефоні.

Кожен охочий може зісканувати QR-код та переглянути ролик