Невідомі хакери здійснили атаку на сайт системи електронних закупівель Prozorro та Шевченківський районний суд Києва.

«Сьогодні о 8 ранку на сторінці форуму Prozorro Infobox з’явилося повідомлення, аналогічне тим, що були використані під час кібератаки на інші державні сайти 14 січня. Наразі сторінка вимкнена, а фахівці проводять розслідування та працюють над оперативним відновленням роботи форуму», – повідомили у прес-центрі Держспецзв'язку близько 14:00.

Крім того, Prozorro Infobox – є окремою системою, яка не пов'язана із системою закупівель Prozorro. За інформацією служби, ані інформаційний ресурс Prozorro Infobox, ані сам портал Prozorro не постраждали. Система публічних закупівель працює у штатному режимі.

Уже зараз у службі заявляють про «значно вищу складність атаки, ніж модифікація стартової сторінки вебсайтів».

«Низка зовнішніх інформаційних ресурсів було знищено зловмисниками в ручному режимі. Стислі терміни реалізації атаки свідчать про координацію дій хакерів та їхню чисельність», – йдеться у повідомленні.

Також за даними Держспецзв'язку, майже всі сайти, які постраждали від кібератаки на державні інформаційні ресурси в ніч на 14 січня, відновили роботу.

Також близько 14:00 у Шевченківському районному суді також повідомили про проблеми із доступом до електронної пошти суду, офіційного вебсайту суду на порталі «Судова влада», підсистеми «Електронний суд», функціоналу автоматизованої системи документообігу суду.

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 14 січня, урядові сайти уряду зазнали масштабної хакерської атаки. Під удар потрапили сайти Кабміну, Міністерства розвитку громад і територій, Міністерства молоді та спорту, Міністерства енергетики, Міністерства освіти, Міністерства аграрної політики, МЗС і Держказначейства.