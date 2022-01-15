Американські експерти попереджають про можливі серйозні кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Про це пише агенція Reuters.

Кіберфахівці, в контексті нещодавніх атак на урядові сайти України, попереджають, що хакери можуть готувати серйозніші атаки на критично важливу інфраструктуру.

«У міру зростання напруженості ми можемо очікувати агресивнішої кіберактивності в Україні і, можливо, в інших місцях», – вважає аналітик із американської компанії з кібербезпеки Mandiant Джон Холквіст.

Він переконує, що ця кіберактивність може включати «руйнівні атаки, на критично важливу інфраструктуру».

Зазначається, що хоч і втручання хакерів у роботу лікарень, енергетичних компаній та фінансову систему донедавна були рідкістю, організовані кіберзлочинці, багато з яких живуть у Росії, в останні два роки агресивно переслідували установи за допомогою «заморожування» даних та комп'ютерного обладнання, необхідного для догляду за пацієнтами.

Фахівці підкреслюють, що п’ятнична атака на українські веб-сайти включала попередження «боятися і чекати гіршого» в той час, коли Росія зосередила близько 100 тис. військовослужбовців біля кордонів України.

За попередніми даними, якщо Росія здійснить нову військову агресію проти України, це супроводжуватиметься кібератаками, які найімовірніше, будуть «хоч і не фатальними, але руйнівними».